Житель Полтавщини намагався переплисти Дністер на каяку, щоб втекти за кордон

Сьогодні, 17:29

До спроби перетнути кордон чоловік готувався в Кременчуці — тренувався на озері та зібрав речі в кошик для пікніка

На Вінничині прикордонники затримали жителя Полтавської області, який намагався незаконно перетнути державний кордон України, перепливши річку Дністер на каяку. Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

Чоловік заздалегідь підготувався до «втечі»: придбав гумовий каяк, весло, тренувався на озері в Кременчуці та навіть склав речі в кошик для пікніка — зокрема взуття і павербанк. Утім, подорож через річку завершилася ще на старті: порушника затримали на початку запливу.

Відомо, що полтавця притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

