У Полтаві розшукують зниклого безвісти 16-річного Артура Тарана

Сьогодні, 11:33

Юнак пішов із дому 30 жовтня і не повернувся

У Полтаві правоохоронці розшукують зниклого безвісти 16-річного Артура Тарана. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє юнака бачили 30 жовтня — він пішов з дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст юнака — близько 185 см, худорлявої статури, має коротке волосся, пофарбоване у білий колір, світлі очі. Особлива прикмета — проколоте ліве вухо.

На момент зникнення був одягнений у довге чорне пальто та коричневі шкіряні напівчеревики з гострим носком.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування хлопця, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 095-917-00-73, 066-395-86-80 або 102.

