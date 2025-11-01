Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція розшукує зниклу безвісти 48-річну Катерину Скору

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 0

 

У поліції повідомляють, що жінка має проблеми зі здоров'ям

На Полтавщині правоохоронці розшукують зниклу безвісти 48-річну Катерину Скору. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зникла жінка учора, 31 жовтня — вона пішла зі свого місця проживання і не повернулася додому.

Прикмети зниклої: худощавої статури, волосся темне коротке з сивиною, очі карі, має тату на правій руці з написом «слава».
На момент зникнення була одягнена в подовжену куртку темно-синього кольору зі змійкою золотистого кольору, джинсові сині штани, бежеві кросівки, берет болотний в смужки. При собі мала чорну господарську сумку. Має проблеми зі здоров’ям.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування жінки, просимо до правоохоронних органів за телефонами 095-705-91-03, 102 або будь-яким іншим зручним способом.
Нагадаємо, у Кременчуці розшукують 43-річного Олександра Гончарова.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Вверх