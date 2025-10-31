У Кременчуці розшукують 43-річного Олександра Гончарова

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

Чоловік пішов із дому 29 жовтня і не повернувся

Кременчуцькі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Гончарова Олександра Васильовича, 1982 року народження, мешканця Кременчука. Про це повідомили у районному управлінні поліції.

За даними поліції, 29 жовтня чоловік пішов із дому по вулиці Кременчуцьких Артилеристів і донині його місцеперебування невідоме.

Прикмети зниклого: на вигляд 40–45 років, зріст близько 172 см, худорлявої статури, волосся коротке темне. Має рани на обличчі та шрами від опіків на руках.

Був одягнений у чорну шкіряну куртку «Adidas», темно-сірі спортивні штани та кепку з козирком.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Олександра Гончарова, повідомити до Кременчуцького райуправління поліції за телефоном 095-507-09-72 або на безкоштовну лінію 102.