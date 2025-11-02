Учора у Кременчуці рятувальники загасили дві пожежі: обійшлося без наслідків

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 175

Учора, 1 листопада, упродовж дня у Кременчуці сталися дві пожежі. Про це йдеться в оперативному зведенні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Перша пожежа сталася о 14.45 на вулиці Чередницькій у Крюківському районі. Вогонь охопив покрівлю господарчої споруди на площі близько 50 кв. м та знищив майно. Також було пошкоджено зовнішнє облицювання житлового будинку на площі 25 кв. м, електромережу та вікно.

Пожежу загасили рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та запобігли поширенню вогню на сусідні споруди.

Друге займання сталося пізніше — о 23.48 на вулиці Бориса Чичибабіна в Автозаводському районі. Там горів житловий будинок. Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 3 кв. м, зовнішнє облицювання — на 2 кв. м, а також майно в середині помешкання. Цю пожежу вдалося ліквідувати ще до прибуття підрозділу ДСНС.

В обох випадках постраждалих немає. Причини займання з’ясовують фахівці.

