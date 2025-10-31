У Кременчуці в багатоповерхівці після знеструмлень задимився холодильник

Учора, 30 жовтя, ввечері у Кременчуці на вулиці Соборній мешканці багатоповерхівки відчули дим у під’їзді та викликали рятувальників. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління цивільного захисту та превентивної Державної служби надзвичайних ситуацій.

На місце прибули співробітники ДСНС, які провели поквартирний обхід. Як з’ясувалося, дим ішов із квартири, де задимився холодильник. Ймовірно, після ввімкнення електроенергії сталося коротке замкнення.

Факту пожежі не зафіксовано, постраждалих немає.