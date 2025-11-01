Правоохоронці розпочали розслідування за фактом атаки росіян на газовидобувний об'єкт

Сьогодні, 12:02

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом атаки росіян на газовилобувний об'єкт області цієї ночі. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Слідчі дії здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та збирають докази для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, цієї ночі противник вкотер атакував газовидобувну промисловість у Полтавському районі. Спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучили 93 рятувальників та 22 пожежні машини. На щастя, обійшлося без постраждалих.