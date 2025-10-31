Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Житель Полтавщини співпрацював із російськими бойовиками на Донеччині: ухвала суду

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 77

 

Уродженець Великої Багачки, який до 2014 року працював заступником начальника одного із відділів УСБУ Донецької області, а після окупації перейшов на сторону росіян

На Полтавщині судять правоохоронця, який у 2014 році після окупації частини території Донецької області перейшов на сторону росіян та брав участь у незаконному збройному формуванні. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду від 22 жовтня 2025 року.

Із матеріалів справи відомо, що обвинувачений — уродженець Великої Багачки, до 2014 року був заступником начальника відділу Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ в УСБУ в Донецькій області.

Під час досудового розслідування вдалося встановити, що чоловік упродовж травня-вересня 2014 року брав участь разом зі співробітниками ФСБ у розвідувально-підривній та терористичній діяльності проти України на боці терористичної органіцізації «ДНР» у складі незаконного збройного формування «Батальйон «Восток».

Зокрема, обвинувачений залучався до збройних нападів та здійснення збройного опору та чинив незаконну протидію виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, що брали участь у проведенні антитеритористичної операції.

Відомо також, що у веерсні 2014 року чолвоік отримав російський паспорт на території тимчасово окупованого Криму.

У вересні 2022 року суд постановив затримати обвинуваченого для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте наразі це зробити неможливо, оскільки обвинувачений проживає на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили колаборанта, який після окупації Харківщини пішов працювати у місцеву поліцію, бо думав, що допомагає знайомим.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: співпраця з росіянами ДНР СБУ суд
