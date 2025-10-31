На Полтавщині чоловік ухилився від мобілізації, бо чекав на оформлення бронювання

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 0

Обвинувачений отримав довідку ВЛК про придатність до проходження військової служби, проте у зазначені дату та час до військової частини не з'явився

На Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Диканського районного суду від 28 жовтня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що на початку червня обвинувачений отримав довідку військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби під час мобілізації. Чоловік отримав повістку, де було зазначено, що за два дні він має з'явитися для відправки до навчального центру. Проте, не маючи на це поважної причини, обвинувачений цього не зробив.

На суді чоловік свою вину у скоєному визнав повністю і повідомив, що не вважав обов'язковим зявитися за повісткою, оскільки мав офіційне працевлаштування і чекав на оформлення бронювання. Щиро розкаявся у скоєному та попросив його суворо не карати.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у скоєному за ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно жителя Горішніх Плавнів засудили до 3 років за ухилення від мобілізації.



