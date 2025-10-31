Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік ухилився від мобілізації, бо чекав на оформлення бронювання

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 0

 

Обвинувачений отримав довідку ВЛК про придатність до проходження військової служби, проте у зазначені дату та час до військової частини не з'явився

На Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Диканського районного суду від 28 жовтня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що на початку червня обвинувачений отримав довідку військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби під час мобілізації. Чоловік отримав повістку, де було зазначено, що за два дні він має з'явитися для відправки до навчального центру. Проте, не маючи на це поважної причини, обвинувачений цього не зробив.

На суді чоловік свою вину у скоєному визнав повністю і повідомив, що не вважав обов'язковим зявитися за повісткою, оскільки мав офіційне працевлаштування і чекав на оформлення бронювання. Щиро розкаявся у скоєному та попросив його суворо не карати.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у скоєному за ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно жителя Горішніх Плавнів засудили до 3 років за ухилення від мобілізації.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: мобілізація ухилення від мобілізації суд вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх