Мешканця Горішніх Плавнів засудили до 3 років за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 200

Чоловік не з’явився за бойовою повісткою, попри попередження про кримінальну відповідальність

У Горішніх Плавнях суд визнав 38-річного місцевого жителя винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили в Кременчуцькій окружній прокуратурі.

Як встановили в суді, у січні 2024 року чоловік отримав бойову повістку та мав з'явитися до Першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Рішенням військово-лікарської комісії чоловіка визнали придатним до служби, його також попередили про кримінальну відповідальність. Однак попри це він все одно умисно не з’явився на службу.

Суд визнав обвинуваченого винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання — 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно писали про те, як на Полтавщині чоловіка двічі судили за ухилення від мобілізації.