Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Мешканця Горішніх Плавнів засудили до 3 років за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 200

 

Чоловік не з’явився за бойовою повісткою, попри попередження про кримінальну відповідальність

У Горішніх Плавнях суд визнав 38-річного місцевого жителя винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили в Кременчуцькій окружній прокуратурі.

Як встановили в суді, у січні 2024 року чоловік отримав бойову повістку та мав з'явитися до Першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Рішенням військово-лікарської комісії чоловіка визнали придатним до служби, його також попередили про кримінальну відповідальність. Однак попри це він все одно умисно не з’явився на службу.

Суд визнав обвинуваченого винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання — 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно писали про те, як на Полтавщині чоловіка двічі судили за ухилення від мобілізації.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: ухилення від мобілізації суд вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх