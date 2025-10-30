Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловіка засудили за поширення у месенджері інформації про пересування патрулів ТЦК

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 193

 

Чоловік щонайменше 9 разів писав у публічному чаті повідомлення про місця, де перебувають патрулі ТЦК

У Полтаві судили чоловіка, який у телеграм-спільноті «Где повестки Полтава» поширював інформацію про місця перебування мобілізаційних патрулів. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду Полтави від 24 жовтня 2025 року.

Як зазначено у матеріалах справи, у січні 2025 року чоловік приєднався до публічної Telegram-спільноти «Где повестки Полтава?», яка налічує понад 27 тисяч учасників. У цьому чаті користувачі публікують повідомлення про час, місце та маршрути проведення мобілізаційних заходів.

25 і 29 квітня 2025 року чоловік опублікував у чаті повідомлення про роботу представників ТЦК поблизу одного із магазинів у Полтаві. Загалом протягом квітня-липня він розмістив там щонайменше дев'ять подібних дописів про розташування мобілізаційних патрулів.

Суд визнав дії чоловіка такими, що перешкоджали законній діяльності Збройних сил України в особливий період, і кваліфікував їх за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Йому призначили 5 років позбавлення волі, але з урахуванням визнання провини та наявності на утриманні неповнолітньої дитини засудженого звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Полтавщині судитимуть вісьмох осіб, які поширювали дані про роботу ТЦК.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду перешкоджання ЗСУ патруль ТЦК та СП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх