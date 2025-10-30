У Полтаві чоловіка засудили за поширення у месенджері інформації про пересування патрулів ТЦК

Чоловік щонайменше 9 разів писав у публічному чаті повідомлення про місця, де перебувають патрулі ТЦК

У Полтаві судили чоловіка, який у телеграм-спільноті «Где повестки Полтава» поширював інформацію про місця перебування мобілізаційних патрулів. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду Полтави від 24 жовтня 2025 року.

Як зазначено у матеріалах справи, у січні 2025 року чоловік приєднався до публічної Telegram-спільноти «Где повестки Полтава?», яка налічує понад 27 тисяч учасників. У цьому чаті користувачі публікують повідомлення про час, місце та маршрути проведення мобілізаційних заходів.

25 і 29 квітня 2025 року чоловік опублікував у чаті повідомлення про роботу представників ТЦК поблизу одного із магазинів у Полтаві. Загалом протягом квітня-липня він розмістив там щонайменше дев'ять подібних дописів про розташування мобілізаційних патрулів.

Суд визнав дії чоловіка такими, що перешкоджали законній діяльності Збройних сил України в особливий період, і кваліфікував їх за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Йому призначили 5 років позбавлення волі, але з урахуванням визнання провини та наявності на утриманні неповнолітньої дитини засудженого звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки.

