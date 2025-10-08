На Полтавщині судитимуть вісьмох осіб, які поширювали дані про роботу ТЦК

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 231

Обвинувачені публікували у месенджерах місця перебування патрулів, тим самим допомагаючи військовозобов'язаним уникати мобілізації

На Полтавщині правоохоронці викрили вісьмох мешканців області, які перешкоджали законній діяльності Збройних сил України. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, упродовж червня–вересня 2025 року обвинувачені у Viber та Telegram-каналах публікували інформацію про місця перебування патрулів оповіщення за участі співробітників районних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Під час слідства встановлено, що вони знімали на телефони відео проведення мобілізаційних заходів та викладали дані в соцмережах. Цими публікаціями користувалися чоловіки, які намагалися ухилитися від призову.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Наразі обвинувальні акти скеровано до судів. Досудове розслідування проводили слідчі СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині до 3 років іспитового строку засудили місцевого жителя, який у телеграм-чаті «Где повестки Полтава?» публікував інформацію про місця перебування мобілізаційних патрулів.