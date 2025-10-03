ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

У Полтаві судили ще одного чоловіка, який «зливав» інформацію про патрулі ТЦК

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 393

 

У телеграм-чаті «Где повести Полтава?» чоловік щонайменше 6 разів писав інформацію про пересування патрулів

У Полтаві суд виніс вирок чоловікові, який у телеграм-чаті публікував інформацію про пересування патрулів ТЦК. Про це стало відомо із вироку Шевченківського районного суду Полтави від 30 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що восени 2024 року обвинувачений приєднався до телеграм-чату «Где повестки Полтава?», що налічував близько 24,5 тисяч користувачів. У вироку зазначено, що цей чат був створений задля «збору, накопичування, публікацій, трансляцій інформаційних повідомлень з відомостями про дату, час та місця проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК та СП з метою перешкоджання проведенню мобілізації в особливий період шляхом завчасного оповіщення, попередження, повідомлення користувачів та учасників чату».

Відомо, що упродовж грудня 2024 — січня 2025 року чоловік щонайменше 6 разів публікував у загальнодоступному чаті інформацію про розміщення патрулів ТЦК та СП у Полтаві.

Перед початком судового розгляду обвинувачений уклав угоду із прокурором та визнав свою вину у скоєному.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте на підставі ст. 74 ККУ змінив вирок до 3 років іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці затримали 5 осіб за підозрою у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, серед них — кременчуцька адвокатка та водій таксі.

0
Автор: Яна Гудзь
