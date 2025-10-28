Це вже сьома атака від початку жовтня
Цієї ночі росіяни вкотре атакували цивільну газову інфраструктуру на Полтавщині. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз-Україна» Сергій Корецький.
За його словами, обійшлося без постраждалих — на місці працюють відповідні служби для оцінки наслідків та відновлювання.
Це вже сьома цілеспрямована атака ворога на газову інфраструктуру з початку жовтня. Жодного військового значення атаковані росією об'єкти не мають. Єдина мета цих ударів — лишити українців без газу та тепла, — заявив Коерцький.
Зауважимо, що в ніч на 28 жовтня повітряні тривоги в області фіксували у Миргородському, Лубенському та Полтавському районах.
Разом з тим у Полтавській облвійськадміністрації повідомлень про влучання чи падіння уламків на території області не було.
Нагадаємо, на початку жовтня росіяни здійснили атаку безпілотниками і ракетами на Кременчук. У Кременчуцькому районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишились понад 16,5 тисячі домогосподарств та 800 споживачів-юридичних осіб.
