Цієї ночі на Полтавщині росіяни знов атакували газову інфраструктуру — Корецький

Сьогодні, 11:59

Це вже сьома атака від початку жовтня

Цієї ночі росіяни вкотре атакували цивільну газову інфраструктуру на Полтавщині. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз-Україна» Сергій Корецький.

За його словами, обійшлося без постраждалих — на місці працюють відповідні служби для оцінки наслідків та відновлювання.