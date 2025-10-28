Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили чоловіка, який влітку на пляжі розмахував прапором військово-морських сил СРСР

Сьогодні, 11:01

 

Піл час досудового розслідування чоловік себе повністю визнав винним у скоєному

У Полтаві судили чоловіка, який цьогоріч улітку на одному з місцевих пляжів привселюдно розмахував прапором військово-морських сил СРСР. Про це йдеться у вироку Подільського районного суду Полтави від 23 жовтня.

Із матеріалів справи стало відомо, що подія сталася 27 серпня 2025 року близько 17.00 на березі річки Ворскла у Полтаві, поблизу проспекту Миру. Обвинувачений розгорнув та тримав у руках і демонстрував громадянам полотнище зі смугами синього та білого кольорів, на білій частині якого міститься зображення червоної зірки, серпа та молота.

 

Знайдена у відкритих джерелах інформація свідчить, що це прапор військово-морських сил СРСР, який використовувався з 1935 по 1992 рік.

А відповідно до п. 4 ч.1 ст. 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» цей прапор відноситься до комуністичної символіки, тому його публічне використання заборонено.

Із матеріалів справи також відомо, що на етапі досудового розслідування обвинувачений уклав угоду із прокурором і тим самим повністю визнав свою вину у скоєному.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та призначив йому покарання у вигляді 1 року позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 ККУ змінив його на 1 рік іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка, який із прапором РФ на куртці напав з ножем на двох людей.

Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду Радянський союз символіка комуністична символіка
1 532
evil:
Сьогодні, 11:56

Нашо його ото було чіпати? Витрачати ресурси, гроші та час на суди, на слідство? Вивезли до умовної лінії розмежування на позиціях, або до кордону з РФ. І безпосередньо з тим же прапором нехай безповоротньо пе#здує у напрямку рідної для нього паРаші!


