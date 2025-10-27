На Полтавщині під колесами Nissan загинув пішохід

Близько 1.30 ночі 27 жовтня поблизу села Зеленківка Чутівської громади сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідства, водій Nissan X-Trail 1998 року народження здійснив наїзд на пішохода — чоловіка 1985 року народження. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

Причини та обставини аварії з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, 26 жовтня близько 20.00 поблизу села Бродщина Кобеляцької громади на трасі Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка сталась аварія — перекинулась машина. Під час слідчих дій поліціянти з’ясували, що водій був у стані сп’яніння. Постраждало 5 людей.