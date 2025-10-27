На Полтавщині перекинулась машина: травмувалися п’ятеро людей — поліція

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 172

Під час слідчих дій поліціянти з’ясували, що водій був у стані сп’яніння

26 жовтня близько 20.00 поблизу села Бродщина Кобеляцької громади на трасі Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка сталась аварія — перекинулась машина. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідчих, водій KIA Sportage не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок аварії травмувалися п’ятеро людей — водій та четверо пасажирів: жінки 1946 і 1968 років народження, а також дівчата 2008 і 2009 року народження. Усі постраждалі госпіталізовані.

Під час слідчих дій поліціянти з’ясували, що водій був у стані сп’яніння.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до травмування людей.

Нагадаємо, 26 жовтня на трасі біля Кременчука перекинувся легковик після зіткнення з вантажівкою. Поліція каже, що водійка легковика мала ознаки сп’яніння, але відмовилася від огляду.