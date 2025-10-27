На трасі біля Кременчука перекинувся легковик після зіткнення з вантажівкою

26 жовтня на автодорозі М-22 біля Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, 19-річна водійка ЗАЗ виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою Volvo. Після удару легковик перекинувся.
Інспектори помітили у кермувальниці ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду в медзакладі вона відмовилася. Поліціянти відсторонили дівчину від керування та склали адміністративні протоколи:
Правоохоронці нагадують водіям: не сідайте за кермо напідпитку, адже це може коштувати життя.
Нагадаємо, 25 жовтня на проспекті Свободи у Кременчуці жінка травмувалася під час поїздки в маршрутці «Mercedes-Benz».
