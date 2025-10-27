На трасі біля Кременчука перекинувся легковик після зіткнення з вантажівкою

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 236

Поліція каже, що водійка мала ознаки сп’яніння, але відмовилася від огляду

26 жовтня на автодорозі М-22 біля Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, 19-річна водійка ЗАЗ виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою Volvo. Після удару легковик перекинувся.

Інспектори помітили у кермувальниці ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду в медзакладі вона відмовилася. Поліціянти відсторонили дівчину від керування та склали адміністративні протоколи:

за ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП;

за ч.1 ст. 130 КУпАП — керування у стані сп’яніння або відмова від огляду.

Правоохоронці нагадують водіям: не сідайте за кермо напідпитку, адже це може коштувати життя.

Нагадаємо, 25 жовтня на проспекті Свободи у Кременчуці жінка травмувалася під час поїздки в маршрутці «Mercedes-Benz».