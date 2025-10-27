У Лубнах в лісопосадці знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює обставини смерті

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 285

Загиблим може бути місцевий мешканець, який зник ще в серпні

У неділю, 26 жовтня, близько 17.00 в лісопосадці у Лубнах виявили тіло людини зі слідами розкладання. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що до поліції Лубен про знахідку повідомив 33-річний місцевий житель — він на той час гуляв у лісопосадці.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт. Попередньо встановлено, що загиблим може бути чоловік, який перебував у розшуку як безвісти зниклий з серпня цього року.

Для з’ясування остаточних обставин призначено судово-медичну експертизу. Поліція проводить досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці біля будинку знайшли мертвого чоловіка.