У Лубнах в лісопосадці знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює обставини смерті

У неділю, 26 жовтня, близько 17.00 в лісопосадці у Лубнах виявили тіло людини зі слідами розкладання. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що до поліції Лубен про знахідку повідомив 33-річний місцевий житель — він на той час гуляв у лісопосадці.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт. Попередньо встановлено, що загиблим може бути чоловік, який перебував у розшуку як безвісти зниклий з серпня цього року.
Для з’ясування остаточних обставин призначено судово-медичну експертизу. Поліція проводить досудове розслідування.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці біля будинку знайшли мертвого чоловіка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.