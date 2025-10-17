У Кременчуці біля будинку знайшли мертвого чоловіка: поліція з’ясовує обставини

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 344

Учора, 16 жовтня, близько 20.50 у Кременчуці на Молодіжному біля одного з будинків виявили тіло мертвого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що на місці події слідчі встановили, що загиблий — 46-річний місцевий мешканець, який проживав у цьому ж будинку — на сьомому поверсі.

Що стало причиною смерті — наразі невідомо. Для цього призначили судово-медичну експертизу. Інші деталі встановлює слідство.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у кареті «швидкої» помер чоловік: йому стало зле під час футбольного матчу.