У Кременчуці біля будинку знайшли мертвого чоловіка: поліція з’ясовує обставини

Учора, 16 жовтня, близько 20.50 у Кременчуці на Молодіжному біля одного з будинків виявили тіло мертвого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що на місці події слідчі встановили, що загиблий — 46-річний місцевий мешканець, який проживав у цьому ж будинку — на сьомому поверсі.
Що стало причиною смерті — наразі невідомо. Для цього призначили судово-медичну експертизу. Інші деталі встановлює слідство.
