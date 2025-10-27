Кременчуківця засудили на 10 років за розкладання «закладок» у Полтаві

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 99

У Полтаві засудили жителя Кременчука, який займався розповсюдженням наркотичних і психотропних речовин шляхом «закладок». Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, мотивом злочину стали борги після програшів у азартні ігри. Чоловік шукав «заробіток» і через соцмережі погодився на пропозицію продавати наркотики.

Восени 2023 року чоловік отримав координати у месенджері, поїхав на Дніпропетровщину, де забрав «товар», і вдома, у Кременчуці, розфасував його для подальших «закладок» у Полтаві.

Затримали його під час спроби розкласти наркотики. В телефоні обвинуваченого знайшли фото з координатами — за ними правоохоронці знайшли понад 60 «закладок». У сумці, машині, квартирі обвинуваченого вилучили:

69 г канабісу;

понад 55 г амфетаміну та метамфетаміну;

більше 166 г PVP, 4-ММС і МДМА;

пакети, ваги, колби, клейку стрічку.

Чоловіка визнали винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та призначили йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Розслідування вела поліція Полтавщини під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури.

Нагадаємо, на Полтавщині четверо осіб постачали наркотики до слідчого ізолятору: справою займаються правоохоронці.