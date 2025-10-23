Депутата Полтавської міськради підозрюють у приховуванні криптовалюти на понад 200 мільйонів

За даними слідства, чиновник не вказав в деклараціях віртуальні активи за три роки

Депутату Полтавської міської ради повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомили у пресслужбі управління Служби безпеки України у Полтавській області.

За даними правоохоронців, посадовець не задекларував криптовалюту та фінансові операції з нею на суму понад 200 мільйонів гривень.

Як встановило слідство, йдеться про період з 2022 по 2024 рік. Упродовж цього часу депутат не зазначав у деклараціях дані про віртуальні активи, які належали йому та близьким родичам. У 2025 році він подав виправлені звіти, але й ті, за висновками правоохоронців, містили неправдиву інформацію.

Правоохоронці інкримінують чоловіку ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації. Санкція передбачає до 2 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади або займатись певною діяльністю до трьох років.

Розслідування провели співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

