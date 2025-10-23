На Полтавщині один із закладів вищої освіти міг приймати на навчання чоловіків без офіційного зарахування

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 136

Правоохоронці отримали доступ до документів закладу освіти, зокрема наказів про зарахування студентів на навчання

На Полтавщині посадовці одного із закладів вищої освіти могли перешкоджати законній діяльності Збройниї сил України — включати до списків персонального військового обліку студентів чоловіків, чиї імена не зазначені у списках про зарахування студентів на навчання. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського районного суду від 14 жовтня.

У матеріалах справи не зазначено повну назву закладу освіти, проте відомо, що він є відокремлений структурним підрозідлм іншого вишу.

Відомо, що посадовці цієї установи незаконно вносили дані військовозобов`язаних студентів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та допустили перевищення ліцензованого обсягу навчання студентів денної форми. Такі їхні дії суд розцінює як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та розглядає справу за ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Зокрема, у кримінальному провадженні йдеться, що у списках персонального військового обліку студентів денної форми навчання зазначені особи, яких немає у наказах про зарахування та відповідних протоколах засідання приймальної комісії цього закладу освіти. В ухвалі зазначено, що таких прізвищ щонайменше 42.

Слідчий направив до суду клопотання про лоступ до документів закладу освіти, а саме:

наказів про призначення посадовців закладу, а саме: директора; особи, відповідальної за ведення військового обліку; особи, відповідальної за внесення інформації до Єдиної державної електронної бази з питань освіти тощо;

списків персонального військового обліку; відомості оперативного обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів;

журналів реєстрації вступників;

відомостей вступних випробувань;

журналів обліку наказів: про зарахування студенів, про переведення на денну форму навчання, про поновлення на денній формі навчання, про відрахування з денної форми навчання, тощо;

журналів обліку наказів про прийняття на роботу, звільнення з роботи;

журналів обліку протоколів засідань приймальної комісії;

журналів обліку повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов`язаних та резервістів;

особових справ абітурієнтів, зокрема цих чоловіків, про яких згадується у матеріалах справи.

Суддя задовольнив клопотання прокурора та дозволив отримати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їхніх оригіналів.

Нагадаємо, торік ми писали, що правоохоронці викрили заклад освіти, в якому навчалися 225 «фейкових» студентів — таким чином вони хотіли уникнути мобілізації.