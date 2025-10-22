На Полтавщині чоловік стріляв у поліцейського — його затримали

Вчора, 18:04 Переглядів: 439

Правоохоронець не постраждав, а нападнику загрожує до 15 років ув'язнення або довічне

Сьогодні, 21 жовтня, близько 16.00 у селищі Чорнухи на Полтавщині місцевий житель стріляв у поліцейського під час виконання ним службових обов’язків. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Правоохоронці з’ясували, що стріляв 62-річний житель Чорнухинської громади. Його затримали на місці події та вилучили зброю. Поліцейський не постраждав.

За словами заступника начальника обласної поліції Сергія Рекуна, нападнику повідомили про подозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі розслідують справу за статтями 348 (замах на вбивство працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

