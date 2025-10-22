Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На території Полтавщини діяв центр збуту наркотиків — вилучено канабісу на понад 3 млн грн

Вчора, 17:33 Переглядів: 164 Коментарів: 1

 

Поліцейські припинили діяльність міжрегіонального злочинного угруповання — затримання проводились за силової підтримки спецпризначенців

Три гідропонічних лабораторії, в яких фігуранти вирощували елітні сорти нарковмісних рослин конопель, були розташовані на території Кіровоградської області, а центр збуту — у Полтавській області.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
До складу злочинної групи входило п’ятеро осіб: троє мешканців Кіровоградської області — 49-річний батько та двоє його синів віком 25 та 28 років, а також двоє мешканців Львівщини віком 23 та 29 років. Зловмисники дотримувались правил конспірації, мали чітко розподілені ролі та обов’язки.

Окрім вирощування елітних сортів рослин конопель, з яких виготовляли наркотичний засіб канабіс, вони організували його збут, пересилаючи інтернет замовлення у різні регіони України, а також розміщуючи «закладки» на території Львова.

Фігурантів викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Львівщини спільно з колегами — оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавської та Кіровоградської областей, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління та інших служб поліції Львівщини. Затримання проводились за силової підтримки поліцейських-спецпризначенців.

Роботу нарколабораторій припинено. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили: спеціалізоване обладнання, хімікати та добрива для вирощування нарковмісних рослин, більше ніж 1750 кущів конопель в горщиках, контейнери, пластикові місткості, поліетиленові пакети та готові «закладки» із наркотичним засобом канабіс, банки з екстрактом та смолою канабісу, псилоцибінові гриби, засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Вартість виявлених наркотичних речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 3 мільйони гривень.

Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників. Двом з них повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ще двом — за ч. 2 ст. 307 і одному — за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Також усім — за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей — позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває, суд обрав для затриманих запобіжні заходи — тримання під вартою.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що на території приватного будинку у Кременчуці чоловік вирощував коноплю.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини наркоторгівля наркотики канабіс конопля
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 710
Andron777:
Вчора, 18:12

Так канДІбас вроді ж легалізувалиsmirksmile


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх