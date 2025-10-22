На території Полтавщини діяв центр збуту наркотиків — вилучено канабісу на понад 3 млн грн

Три гідропонічних лабораторії, в яких фігуранти вирощували елітні сорти нарковмісних рослин конопель, були розташовані на території Кіровоградської області, а центр збуту — у Полтавській області.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

До складу злочинної групи входило п’ятеро осіб: троє мешканців Кіровоградської області — 49-річний батько та двоє його синів віком 25 та 28 років, а також двоє мешканців Львівщини віком 23 та 29 років. Зловмисники дотримувались правил конспірації, мали чітко розподілені ролі та обов’язки.

Окрім вирощування елітних сортів рослин конопель, з яких виготовляли наркотичний засіб канабіс, вони організували його збут, пересилаючи інтернет замовлення у різні регіони України, а також розміщуючи «закладки» на території Львова.

Фігурантів викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Львівщини спільно з колегами — оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавської та Кіровоградської областей, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління та інших служб поліції Львівщини. Затримання проводились за силової підтримки поліцейських-спецпризначенців.

Роботу нарколабораторій припинено. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили: спеціалізоване обладнання, хімікати та добрива для вирощування нарковмісних рослин, більше ніж 1750 кущів конопель в горщиках, контейнери, пластикові місткості, поліетиленові пакети та готові «закладки» із наркотичним засобом канабіс, банки з екстрактом та смолою канабісу, псилоцибінові гриби, засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Вартість виявлених наркотичних речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 3 мільйони гривень.

Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників. Двом з них повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ще двом — за ч. 2 ст. 307 і одному — за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Також усім — за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей — позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, суд обрав для затриманих запобіжні заходи — тримання під вартою.

