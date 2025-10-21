Вдарив чоловіка битою по голові за фразу, яка не сподобалася: Полтавська обласна прокуратура

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 152

Прокурори Полтавської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом побиття 40-річного місцевого жителя у Полтаві на вулиці Симона Петлюри. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, 18 жовтня вночі 23-річний полтавець за кермом автомобіля Toyota Camry на високій швидкості заїхав на подвір’я багатоквартирного житлового будинку. Неподалік відпочивала компанія місцевих жителів. Один із них вигукнув фразу, яка не сподобалася водію автівки. У ході виниклого конфлікту водій дерев’яною битою вдарив по голові одного із чоловіків. Від удару потерпілий втратив свідомість, а водій зірвав з автомобіля номерні знаки та втік із місця події.

Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій правоохоронці затримали водія. Наразі йому повідомлено про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). У понеділок, 20 жовтня, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні передано відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції.

У прокуратурі зазначили, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що молодиком, який битою вдарив полтавця по голові, виявився син екскерівника ДСНС Полтавщини.

У неділю ми писали, що у Полтаві чоловіка вдарили битою по голові - потерпілого у важкому стані госпіталізували. Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 23-річний юнак. Його затримали та повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень.