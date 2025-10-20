Молодиком, який битою вдарив полтавця по голові, виявився син екс-керівника ДСНС Полтавщини

«Кременчуцький Телеграф» сьогодні повідомляв, що за клопотанням слідчих поліції Київський районний суд Полтави обрав 23-річному фігуранту запобіжний захід. Молодика взяли під варту без права внесення застави. У рамках кримінального провадження наразі тривають слідчі дії.

Як стало відомо з публікації інтернет-видання «Полтавщина», підозрюваним виявився Назар Кириленко, які за даними поліції у ніч з 17 на 18 жовтня завдав полтавцю важких тілесних ушкоджень — під час сварки вдарив чоловіка бітою по голові. Його затримала поліція, а сьогодні суд обрав запобіжний захід.

За інформацією видання, Назар Кириленко є сином екскерівник обласного управління ДСНС України Романа Кириленка, який наразі працює в ДП «Енергоатом».

За версією слідства, у ніч з 17 на 18 жовтня у дворі багатоповерхівки на вулиці Симона Петлюри, 27 Назар Кириленко ударив 40-річного полтавця бейсбольною битою по голові. Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Наразі його стан оцінюється як важкий.

Його батько Роман Кириленко звільнився з посади начальника Полтавського обласного управління ДСНС у 2015 році після корупційного скандалу в Києві. При цьому він не залишив саму структуру ДСНС, й до середини 2024 року обіймав посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Учора ми повідомляли, що у Полтаві чоловіка вдарили битою по голові - потерпілого у важкому стані госпіталізували. Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника та затримали його. Ним виявився 23-річний юнак. Його затримали та повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).