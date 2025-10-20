Суд узяв під варту молодика, який битою вдарив полтавця по голові, завдавши йому тяжкі тілесні ушкодження

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 257

За клопотанням слідчих поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Київський районний суд Полтави обрав 23-річному фігуранту запобіжний захід. Чоловіка взято під варту без права внесення застави. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Про це повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що 18 жовтня у Полтаві чоловіка вдарили битою по голові - потерпілого у важкому стані госпіталізували. Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника та затримали його. Ним виявився 23-річний юнак. Його затримали та повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).