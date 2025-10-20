Поліція розшукує 30-річного Владислава Мяла: чоловік з березня не виходить на зв'язок

Відомо, що зниклий перебував у Німеччині

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 30-річного Владислава Мяла. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що чоловік перебував у німецькому місті Штайнфельд та із березня 2025 року не виходить на зв’язок із рідними.

Прикмети зниклого: на вигляд 25-30 років, зріст близько 170-175 см, світле коротке волосся, середньої статури.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження чоловіка, повідомити до відділу № 2 Полтавського райуправління поліції за телефонами: 050-407-43-71, 099-485-50-02, 102 або будь-яким іншим зручним способом.

