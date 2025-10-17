Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Гроші, Полтавщина

Аудитори зобов’язали розірвати договір на понад 40 мільйонів: у Лохвиці виявили порушення на тендері для школи

Вчора, 21:01 Переглядів: 103

 

Учасник торгів подав недостовірну технічну документацію, що могло загрожувати безпеці учнів

У Лохвиці аудитори виявили порушення під час закупівлі капітального ремонту школи на суму 40,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області.

Закупівлю з термомодернізацією будівлі Лохвицької загальноосвітньої школи замовив відділ освіти Лохвицької міськради. Переможцем тендеру стало приватне підприємство «Автосервіс-2009». Проте, як з’ясувалося, технічна частина пропозиції не відповідала вимогам: у документації зазначили матеріали, які не передбачені будівельними нормами або використовуються в завищених обсягах.

Зокрема, для укріплення даху мала бути використана дошка товщиною 44 мм, але підрядник запропонував 30 мм, що, на думку аудиторів, може призвести до обвалу покрівлі та загрози для учнів.

Також було зафіксовано завищення вартості через понаднормове включення будматеріалів до пропозиції.

У результаті перевірки аудитори зобов’язали замовника розірвати договір, запобігши витраті понад 40 млн грн із бюджету громади.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили колишнього працівника одного із відділів освіти за підозрою у розтраті понад 1,5 млн грн під час ремонту їдальні ліцею.

0
Автор: Яна Гудзь
тендер аудит договір
