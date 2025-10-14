За збитки у понад 1,5 млн грн ексчиновник заплатить 8500 грн штрафу: вирок суду

Колишнього працівника відділу освіти також позбавили права обіймати керівні посади в органах влади протягом року
На Полтавщині колишній працівник відділу освіти, що завдав збитків місцевому бюджету на понад 1,6 мільйонів гривень, заплатить 8500 гривень штрафу. Відповідний вирок виніс Чутівський районний суд 8 жовтня 2025 року.
Відомо, що збитків зазнала Скороходівська громада під час ремонту в їдальні місцевого ліцею. Чиновник підписав акти виконаних робіт і видаткову накладну з неправдивими даними про придбання обладнання на суму 4,5 млн грн. Насправді ж підрядник закупив устаткування лише на 2,8 млн грн. Таким чином, державному бюджету було завдано понад 1,65 млн грн збитків.
У ході досудового розслідування усі збитки бюджету громади повністю відшкодували.
Як зазначено у матеріалах справи, обвинувачений уклав угоду із прокурором про визнання винуватості.
Судили експосадовця за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
На підставі усіх матеріалів справи суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покараня у вигляді трьох років ув'язнення, проте змінив вирок на 1 рік іспитового строку з позбавленням права обіймати керівні посади в органах влади протягом року. Також чоловік має сплатити 8500 грн штрафу та майже 17 тис. грн за судові експертизи.
