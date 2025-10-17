На Полатвщині розшукують 83-річного Івана Позднухова

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 142

Про дату зникнення чоловіка у поліції не повідомляють

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 83-річного Івана Позднухова. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що чоловік — житель села Нижні Вільшани Щербанівської громади. Він пішов зі свого дому і не повернувся. Коли саме чоловік зник у поліції не повідомляють.

Прикмети зниклого: на вигляд 80-85 років, зріст близько 185 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, сірі очі. У що був одягнений — не відомо.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місцезнаходження чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 050-407-43-71, 099-485-50-02, 102 або будь-яким іншим зручним способом.

Нагадаємо, поліція Полтавщини розшукує Валерія Бадя, який зник у серпні 2024 року.



