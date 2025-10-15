На Полтавщині чоловік, який намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, отримав вирок

Миргородський районний суд визнав винним місцевого жителя у замаху на зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України) і призначив йому 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі 15 жовтня.
Як з’ясувало слідство, улітку 2024 року чоловік із Миргородського району, який був напідпитку, зайшов до будинку, де мешкала 16-річна дівчина з родиною. Переконавшись, що вдома вона одна, він накинувся на неї й намагався зґвалтувати її.
Дівчина чинила опір, вирвалася з рук нападника, втекла через вікно і покликала на допомогу сусідів та рідних.
Свою вину обвинувачений не визнав, проте на підставі зібраних доказів і проведених експертиз суд погодився з доводами прокурорів. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
