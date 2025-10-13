У Полтаві судитимуть іноземця, якого звинувачують у катуванні і ґвалтуванні жінки

Потерпіла змогла покликати на допомогу лише через 10 днів знущань

У Полтаві судитимуть іноземця, якого звинувачують у катуванні, зґвалтуванні та незаконному позбавленні волі жінки з Тернопільщини. Про це повідомили у Полтавській окружній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік без документів на проживання в Україні мешкав у Полтаві. У липні цього року він запросив до себе жінку, з якою познайомився в соцмережах торік восени. Через два тижні після її приїзду іноземець почав, за даними слідчих, знущатись із гості — бив, погрожував вбивством, намагався задушити подушкою та натягав на голову поліетиленовий пакет. Також примушував жінку повзати перед ним на колінах і цілувати ноги, вказують у прокуратурі.

Крім того, він змусив потерпілу перерахувати 4,5 тис. грн її власних коштів на картку свого знайомого.

Після десяти днів насильства жінці вдалося подзвонити доньці, яка повідомила родичів, а ті звернулися до служби 112.

За інформацією прокуратури, дії чоловіка кваліфіковані за шістьма статтями Кримінального кодексу, зокрема за катування, погрозу вбивством, незаконне позбавлення волі, зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру та грабіж, учинені в умовах воєнного стану.

Обвинувачений нині перебуває під вартою.

