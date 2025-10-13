У Кременчуці хочуть збудувати притулок для тварин — проєкт уже готовий

У Кременчуці може з’явитися комунальний притулок для тварин — проєкт уже готовий. Про це на засіданні депутатської комісії розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик.

За його словами, «Спецсервіс Кременчук» уже розпробив проєкт сучасного притулку за європейськими стандартами.

— М и вже неодноразово звертались і до французів, і до литовців для того, щоб можливо знайти десь джерело фінансування, — додав Москалик.

За його словами, орієнтовна вартість робіт становитиме близько 30 мільйонів гривень. Де планують будувати притулок, наразі немає інформації.

Як заявив заступник директора КП «Спецсервіс Кременчук» Валерій Гуро, нині пункт тимчасової перетримки у них перевантажений — він розрахований на 180 тварин, а проживають там 147 собак та 44 коти.

Нагадаємо, у Кременчуці на ремонт пункту тимчасового утримання безпритульних тварин виділяли майже пів мільйона гривень.