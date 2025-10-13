ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Про акценти і пріоритети державної політики
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Кременчук

У Кременчуці хочуть збудувати притулок для тварин — проєкт уже готовий

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 240

 

Нині пункт перетримки тварин на базі Спецсервісу перевантажений

У Кременчуці може з’явитися комунальний притулок для тварин — проєкт уже готовий. Про це на засіданні депутатської комісії розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик.

За його словами, «Спецсервіс Кременчук» уже розпробив проєкт сучасного притулку за європейськими стандартами.

— Ми вже неодноразово звертались і до французів, і до литовців для того, щоб можливо знайти десь джерело фінансування, — додав Москалик.

За його словами, орієнтовна вартість робіт становитиме близько 30 мільйонів гривень. Де планують будувати притулок, наразі немає інформації.

Як заявив заступник директора КП «Спецсервіс Кременчук» Валерій Гуро, нині пункт тимчасової перетримки у них перевантажений — він розрахований на 180 тварин, а проживають там 147 собак та 44 коти.

Нагадаємо, у Кременчуці на ремонт пункту тимчасового утримання безпритульних тварин виділяли майже пів мільйона гривень.

Автор: Яна Гудзь
Теги: Спецсервіс-Кременчук притулок безпритульні тварини
