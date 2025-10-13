Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 165

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 14 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00: квт. 304, 16-18

пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4

пр. 2-й Індустріальний, 3,4

пр. 3-й Індустріальний, 3,4

пр. 4-й Індустріальний, 3,4

пр. Сонячний, 3-45

пров. 2-й Індустріальний, 3-12

пров. 3-й Індустріальний, 11,12

пров. 4-й Індустріальний, 6,8

пров. 5-й Індустріальний, 5-12

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

пров. Делегатський, 3-20

пров. Індустріальний, 1/4-99

пров. Прибережний, 3-10А

пров. Рівненський, 1-44

пров. Чорнобаївський, 1-58

туп. Сонячний, 38/12

вул. Великокохнівська, 2/2-57А

вул. Віри Холодної, 1-41А

вул. Джерельна, 16,18

вул. Євгена Патона, 25

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

вул. Індустріальна, 2-145А

вул. Козацька, 71-134

вул. Марусі Чурай, 3-52

вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11

вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

вул. Нечуя Левицького, 15А-22

вул. Олексія Древаля, 85-223

вул. Сержанта Трушакова, 46-77

вул. Солов’їна, 10

вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6

вул. Чернігівська, 1-23 З 8.00 до 20.00: пров. Веселий, 10

просп. Полтавський, 277/2-281

туп. Урожайний, 2

вул. Академіка Герасимовича, 171

вул. Героїв України, 1-72

вул. Дніпровська, 1

вул. Європейська, 60А

вул. Зарічна, 1-46

вул. Івана Франка, 29,33

вул. Перекопська, 40

вул. Горліс-Горського, 3-10

пров. Героїв України, 1-21 З 8.00 до 19.00: пров. Веселий, 10

с. Мала Кохнівка

вул. Європейська, 60А

вул. Івана Франка, 29,33

вул. Перекопська, 40 З 8.00 до 17.00: б-р Українського Відродження, 7-15

б-р Українського Відродження, 17,19,21

пр. Луговий, 4,8,12

просп. Свободи, 34А

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А

вул. Ананія Размислова, 3-34А

вул. Антіна Кущинського, 4-8

вул. Богдана Хмельницького, 5Г-58/1

вул. Богдана Хмельницького, 31А

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

вул. Бориса Чичибабіна, 4,26,28

вул. Ботанічна, 21-34

вул. Господарська, 1-38

вул. Данила Галицького, 6,53,55,67

вул. Дружинницька, 1-33

вул. Євгена Коновальця, 7/1,9/2

вул. Зелений (пров.), 2/16-17

вул. Карпенка-Карого, 16-23

вул. Карпенка-Карого, 22-60

вул. Квартальна, 4,14Б

вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

вул. Каховська, 47

вул. Кооперативна, 1А

вул. Кооперативна, 116,116А

вул. Космонавтів, 67

вул. Кохнівська, 44-62

вул. Криворудна, 2-14

вул. Лугова, 38-52

вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

вул. Максима Кривоноса, 1А-40

вул. Максима Кривоноса, 20/125

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

вул. Марка Вовчка, 2-28

вул. Миколи Залудяка, 4,14,14В

вул. Миколи Кривоноса (скорочено “М. Кривоноса”), 20/1

вул. Миколи Міхновського, 1-57

вул. Миргородський (пров.), 2-11

вул. Нова, 15/14-28

вул. Новокагамлицька, 25-45

вул. Нижня, 1-28

вул. Переяславська, 83-120

вул. Підгірна, 1-38

вул. Піщана, 13-26

вул. Подовжня, 3-17

вул. Правобережна (немає в цій підбірці) — пропущено

вул. Проектна, 11/6-31

вул. Ракетна, 1-18

вул. Республіканська, 75,77,79,79А,110Б

вул. Республіканська, 75-110Б

вул. Салганна, 4-65

вул. Салганна, 7-45

вул. Сержанта Мельничука, 78-139

вул. Сергія Кульчицького, 1/47,4,6

вул. Сергія Кульчицького, 16-49

вул. Скеляста, 34

вул. Тараса Бульби (немає у цьому слоті) — пропущено

вул. Тракторна, 3/1-7/72

вул. Уласа Самчука (пров.), 18-32

вул. Хорольська, 30-67/18

вул. Чередницька, 116А

вул. Чорнобаївський (пров.), 40А,40Б,60Б

вул. Чумацький Шлях, 45-67

вул. Юрія Кондратюка, 1,1А,1Д,2Б

вул. Юрія Кондратюка, 82

вул. Якова Петруся, 33-132

вул. Якова Петруся, 31-132

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Бондарський, 4-26

пров. Богдана Хмельницького, 3,7,8

пров. Господарський, 3-10А

пров. Кагамлицький, 2-18

пров. Кар’єрний, 1/4-23

пров. Князя Олега, 1-4,1-7

пров. Козачий, 2/7-23

пров. Композитора Вербицького, 3А,5

пров. Композитора Вербицького, 1-16

пров. Льва Євселевського, 3-19

пров. Межовий, 1-30

пров. Міклухо-Маклая, 1-22

пров. Недогарський, 3-16

пров. Парковий, 18/2-27

пров. Парковий, 2Б

пров. Піщаний, 5-27Б

пров. Проектний, 3-7

пров. Світловодський, 3-8/19

пров. Степана Бандери, 19-40/40

пров. Уласа Самчука, 18-32

пров. Фізкультурний, 1А-22

пров. Якова Петруся, 31-128

пров. Ювілейний, 3-23

просп. Полтавський, 221-241

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4

туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3

туп. Миколи Сціборського, 7

туп. Паризька (вул.), 2/32-14/35

туп. Південний (пров.), 1/29-26

туп. Щаслива (вул.), 2-40

