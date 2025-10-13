Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У вівторок, 14 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 304, 16-18
пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4
пр. 2-й Індустріальний, 3,4
пр. 3-й Індустріальний, 3,4
пр. 4-й Індустріальний, 3,4
пр. Сонячний, 3-45
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11,12
пров. 4-й Індустріальний, 6,8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Делегатський, 3-20
пров. Індустріальний, 1/4-99
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
пров. Чорнобаївський, 1-58
туп. Сонячний, 38/12
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. Віри Холодної, 1-41А
вул. Джерельна, 16,18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Козацька, 71-134
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6
вул. Чернігівська, 1-23
просп. Полтавський, 277/2-281
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Героїв України, 1-72
вул. Дніпровська, 1
вул. Європейська, 60А
вул. Зарічна, 1-46
вул. Івана Франка, 29,33
вул. Перекопська, 40
вул. Горліс-Горського, 3-10
пров. Героїв України, 1-21
с. Мала Кохнівка
б-р Українського Відродження, 7-15
б-р Українського Відродження, 17,19,21
пр. Луговий, 4,8,12
просп. Свободи, 34А
вул. Академіка Герасимовича, 53-84А
вул. Ананія Размислова, 3-34А
вул. Антіна Кущинського, 4-8
вул. Богдана Хмельницького, 5Г-58/1
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Бориса Чичибабіна, 4,26,28
вул. Ботанічна, 21-34
вул. Господарська, 1-38
вул. Данила Галицького, 6,53,55,67
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Євгена Коновальця, 7/1,9/2
вул. Зелений (пров.), 2/16-17
вул. Карпенка-Карого, 16-23
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Квартальна, 4,14Б
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
вул. Каховська, 47
вул. Кооперативна, 1А
вул. Кооперативна, 116,116А
вул. Космонавтів, 67
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Криворудна, 2-14
вул. Лугова, 38-52
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 1А-40
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Миколи Залудяка, 4,14,14В
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Миргородський (пров.), 2-11
вул. Нова, 15/14-28
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Нижня, 1-28
вул. Переяславська, 83-120
вул. Підгірна, 1-38
вул. Піщана, 13-26
вул. Подовжня, 3-17
вул. Проектна, 11/6-31
вул. Ракетна, 1-18
вул. Республіканська, 75,77,79,79А,110Б
вул. Республіканська, 75-110Б
вул. Салганна, 4-65
вул. Салганна, 7-45
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
вул. Сергія Кульчицького, 1/47,4,6
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
вул. Скеляста, 34
вул. Тракторна, 3/1-7/72
вул. Уласа Самчука (пров.), 18-32
вул. Хорольська, 30-67/18
вул. Чередницька, 116А
вул. Чорнобаївський (пров.), 40А,40Б,60Б
вул. Чумацький Шлях, 45-67
вул. Юрія Кондратюка, 1,1А,1Д,2Б
вул. Юрія Кондратюка, 82
вул. Якова Петруся, 33-132
вул. Якова Петруся, 31-132
пров. Антіна Кущинського, 4-8
пров. Бондарський, 4-26
пров. Богдана Хмельницького, 3,7,8
пров. Господарський, 3-10А
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Кар’єрний, 1/4-23
пров. Князя Олега, 1-4,1-7
пров. Козачий, 2/7-23
пров. Композитора Вербицького, 3А,5
пров. Композитора Вербицького, 1-16
пров. Льва Євселевського, 3-19
пров. Межовий, 1-30
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
пров. Недогарський, 3-16
пров. Парковий, 18/2-27
пров. Парковий, 2Б
пров. Піщаний, 5-27Б
пров. Проектний, 3-7
пров. Світловодський, 3-8/19
пров. Степана Бандери, 19-40/40
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Якова Петруся, 31-128
пров. Ювілейний, 3-23
просп. Полтавський, 221-241
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7
туп. 3-й Малокохнівський, 2-4
туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Паризька (вул.), 2/32-14/35
туп. Південний (пров.), 1/29-26
туп. Щаслива (вул.), 2-40
