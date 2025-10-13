ГО "Захист держави"
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 165

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 14 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • квт. 304, 16-18

  • пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4

  • пр. 2-й Індустріальний, 3,4

  • пр. 3-й Індустріальний, 3,4

  • пр. 4-й Індустріальний, 3,4

  • пр. Сонячний, 3-45

  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12

  • пров. 3-й Індустріальний, 11,12

  • пров. 4-й Індустріальний, 6,8

  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

  • пров. Делегатський, 3-20

  • пров. Індустріальний, 1/4-99

  • пров. Прибережний, 3-10А

  • пров. Рівненський, 1-44

  • пров. Чорнобаївський, 1-58

  • туп. Сонячний, 38/12

  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А

  • вул. Віри Холодної, 1-41А

  • вул. Джерельна, 16,18

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

  • вул. Індустріальна, 2-145А

  • вул. Козацька, 71-134

  • вул. Марусі Чурай, 3-52

  • вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22

  • вул. Олексія Древаля, 85-223

  • вул. Сержанта Трушакова, 46-77

  • вул. Солов’їна, 10

  • вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6

  • вул. Чернігівська, 1-23

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Героїв України, 1-72

  • вул. Дніпровська, 1

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Зарічна, 1-46

  • вул. Івана Франка, 29,33

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • пров. Героїв України, 1-21

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Веселий, 10

  • с. Мала Кохнівка

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29,33

  • вул. Перекопська, 40

З 8.00 до 17.00:

  • б-р Українського Відродження, 7-15

  • б-р Українського Відродження, 17,19,21

  • пр. Луговий, 4,8,12

  • просп. Свободи, 34А

  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А

  • вул. Ананія Размислова, 3-34А

  • вул. Антіна Кущинського, 4-8

  • вул. Богдана Хмельницького, 5Г-58/1

  • вул. Богдана Хмельницького, 31А

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

  • вул. Бориса Чичибабіна, 4,26,28

  • вул. Ботанічна, 21-34

  • вул. Господарська, 1-38

  • вул. Данила Галицького, 6,53,55,67

  • вул. Дружинницька, 1-33

  • вул. Євгена Коновальця, 7/1,9/2

  • вул. Зелений (пров.), 2/16-17

  • вул. Карпенка-Карого, 16-23

  • вул. Карпенка-Карого, 22-60

  • вул. Квартальна, 4,14Б

  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

  • вул. Каховська, 47

  • вул. Кооперативна, 1А

  • вул. Кооперативна, 116,116А

  • вул. Космонавтів, 67

  • вул. Кохнівська, 44-62

  • вул. Криворудна, 2-14

  • вул. Лугова, 38-52

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

  • вул. Максима Кривоноса, 1А-40

  • вул. Максима Кривоноса, 20/125

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

  • вул. Марка Вовчка, 2-28

  • вул. Миколи Залудяка, 4,14,14В

  • вул. Миколи Кривоноса (скорочено “М. Кривоноса”), 20/1

  • вул. Миколи Міхновського, 1-57

  • вул. Миргородський (пров.), 2-11

  • вул. Нова, 15/14-28

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Нижня, 1-28

  • вул. Переяславська, 83-120

  • вул. Підгірна, 1-38

  • вул. Піщана, 13-26

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Правобережна (немає в цій підбірці) — пропущено

  • вул. Проектна, 11/6-31

  • вул. Ракетна, 1-18

  • вул. Республіканська, 75,77,79,79А,110Б

  • вул. Республіканська, 75-110Б

  • вул. Салганна, 4-65

  • вул. Салганна, 7-45

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-139

  • вул. Сергія Кульчицького, 1/47,4,6

  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49

  • вул. Скеляста, 34

  • вул. Тараса Бульби (немає у цьому слоті) — пропущено

  • вул. Тракторна, 3/1-7/72

  • вул. Уласа Самчука (пров.), 18-32

  • вул. Хорольська, 30-67/18

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Чорнобаївський (пров.), 40А,40Б,60Б

  • вул. Чумацький Шлях, 45-67

  • вул. Юрія Кондратюка, 1,1А,1Д,2Б

  • вул. Юрія Кондратюка, 82

  • вул. Якова Петруся, 33-132

  • вул. Якова Петруся, 31-132

  • пров. Антіна Кущинського, 4-8

  • пров. Бондарський, 4-26

  • пров. Богдана Хмельницького, 3,7,8

  • пров. Господарський, 3-10А

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • пров. Кар’єрний, 1/4-23

  • пров. Князя Олега, 1-4,1-7

  • пров. Козачий, 2/7-23

  • пров. Композитора Вербицького, 3А,5

  • пров. Композитора Вербицького, 1-16

  • пров. Льва Євселевського, 3-19

  • пров. Межовий, 1-30

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • пров. Недогарський, 3-16

  • пров. Парковий, 18/2-27

  • пров. Парковий, 2Б

  • пров. Піщаний, 5-27Б

  • пров. Проектний, 3-7

  • пров. Світловодський, 3-8/19

  • пров. Степана Бандери, 19-40/40

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • пров. Якова Петруся, 31-128

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • просп. Полтавський, 221-241

  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7

  • туп. 3-й Малокохнівський, 2-4

  • туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • туп. Паризька (вул.), 2/32-14/35

  • туп. Південний (пров.), 1/29-26

  • туп. Щаслива (вул.), 2-40

0
Вверх