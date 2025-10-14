Полтавець отримав підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху: в аварії загинула 71-річна жінка

Сьогодні, 07:45

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 жовтня, близько 11.00, на вулиці Тунельній у Полтаві

У Полтаві 30-річному водієві повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Мова йде про аварію у Полтаві, у якій загинула 71-річна жінка. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 13 жовтня.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 жовтня, близько 11.00, на вулиці Тунельній. За даними слідства, чоловік, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, виїхав за межі проїзної частини на тротуар і збив пішохідку. Від отриманих травм 71-річна жінка померла того ж дня у лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі вирішується питання про обрання водію запобіжного заходу.

