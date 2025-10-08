На Полтавщині судитимуть посадовців, які привласнили 1,5 млн гривень, виділених на берегоукріплення Кременчуцького водосховища

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили розслідування щодо колишнього голови правління державного акціонерного товариства та інженера з технічного нагляду. Їх підозрюють у розтраті понад 1,5 млн гривень, виділених на природоохоронні заходи. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
За даними слідства, у 2023 році на берегоукріплення Кременчуцького водосховища було передбачено понад 50 млн грн. Тендер виграло державне акціонерне товариство, яке спеціалізується на будівельно-монтажних роботах.
Однак підрядник використав матеріали, що не відповідали проєктно-кошторисній документації, завищивши вартість виконаних робіт. Інженер із технічного нагляду, своєю чергою, не запобіг порушенню та підписав неправдиві акти.
Обом фігурантам справи повідомили про підозру, а на їхнє майно накладено арешт у сумі, що відповідає завданим збиткам.
Нагадаємо, нещодавно на профільній комісії обласної ради чиновники повідомили, що ситуація із берегоукріпленням Кременчуцького водосховища нині критична.
