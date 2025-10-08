У Кременчуці судитимуть шахрая, який ошукав 11 людей на 800 тисяч гривень

Чоловік через онлайн-банкінг знімав гроші з чужих рахунків

У Кременчуці перед судом постане 43-річний мешканець сусідньої області, якого підозрюють у серії шахрайств із використанням банківських акаунтів. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідства, протягом січня — березня 2025 року чоловік, зловживаючи довірою громадян, отримував доступ до реквізитів їхніх банківських рахунків. Використовуючи систему NFC, він активовував акаунти онлайн-банкінгу на мобільному пристрої та знімав гроші в банкоматах Кременчука.

Унаслідок дій зловмисника постраждали 11 осіб, які втратили понад 793 тисячі гривень. Частину викрадених коштів чоловік витратив на власні потреби.

«Наприкінці вересня фігуранту повідомили про підозру у пособництві в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Наразі обвинувальний акт передано до суду», — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі (ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

