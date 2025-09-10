У monobank з’явилася функція скарг на шахрайські «Банки»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 84

Користувачі можуть повідомляти про підозрілі збори коштів у застосунку

У застосунку monobank додали можливість скаржитися на шахрайські збори через сервіс «Банка». Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Щоб залишити скаргу, потрібно відкрити сторінку «Банки», натиснути на три крапки вгорі й обрати «Поскаржитися на цей збір». Далі користувач може вказати причину:

підозра шахрайства;

заборонені ресурси;

крипто чи ігрові ресурси;

підприємницька діяльність;

мета збору досягнута.