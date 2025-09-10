У monobank з’явилася функція скарг на шахрайські «Банки»

У застосунку monobank додали можливість скаржитися на шахрайські збори через сервіс «Банка». Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Щоб залишити скаргу, потрібно відкрити сторінку «Банки», натиснути на три крапки вгорі й обрати «Поскаржитися на цей збір». Далі користувач може вказати причину:
підозра шахрайства;
заборонені ресурси;
крипто чи ігрові ресурси;
підприємницька діяльність;
мета збору досягнута.
Якщо на конкретний збір надійде достатньо скарг, команда банку проведе перевірку.
Функція доступна після оновлення застосунку до останньої версії.
Нагадаємо, що у Полтаві чоловіка підозрюють у привласненні 3 млн грн на допомогу ЗСУ.
