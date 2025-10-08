У Кременчуці оштрафували водія Lexus, який не зупинився під час хвилини мовчання

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 343 Коментарів: 1

Порушник проїхав, коли вся колона автівок вшанувала загиблих захисників

Сьогодні, 8 жовтня, о 9.00, під час загальнонаціональної хвилини мовчання, у Кременчуці всі транспортні засоби зупинилися, щоб вшанувати пам’ять полеглих за незалежність України.

Однак водій автомобіля Lexus продовжив рух, порушивши пункт 8.9 (б) Правил дорожнього руху, який зобов’язує водіїв виконувати вимогу про зупинку транспортного засобу.

«Ми встановили особу водія та склали постанову за ч.2 ст.122 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — повідомили у патрульній поліції.

Правоохоронці закликали всіх учасників дорожнього руху бути уважними й із повагою ставитися до хвилини мовчання — символічного акту шани до загиблих воїнів.