На Полтавщині розшукують зниклого безвісти Олексія Приймака

Сьогодні, 09:51 Переглядів: 250

На Полтавщині правоохоронці розшукують зниклого безвісти 39-річного Олексія Приймака. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, востаннє чоловіка бачили у суботу, 4 жовтня — він пішов із дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд близько 40 років, очі карі, волосся темне.

Міг бути одягнений у темні штани або шорти, темну футболку, взутий у капці.

У поліції також зазначають, що чоловік може перебувати на залізничних вокзалах.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого чоловіка, просять звертатися до Лубенського райвідділу поліції за телефонами: 050-44-082-76, 066-686-33-47 або 102.

Нагадаємо, на Полтавщині продовжують пошуки 38-річного Руслана Гутевича, який 2 жовтня разом з родиною виїхав на автомобілі і не повернувся. За кілька днів його дружину та дитину знайшли мертвими в автомобілі.