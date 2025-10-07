На Полтавщині судили чоловіка, який незаконно отримував виплати як переселенець

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили чоловіка, який незаконно отримував виплати як переселенець

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 316

 

Чоловік жив на Полтавщині із 2017 року, проте після початку повномасштабного вторгнення став на облік як внутрішньо переміщена особа

На Полтавщині судили чоловіка, який назвався переселенцем і отримував від держави виплати на житло, хоча насправді жив в області із 2017 року. Про це стало відомо із вироку Шишацького районного суду від 3 жовтня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — уродженець Донецької області, із 2017 року проживає у Миргородському (колишньому Шишацькому районі). Відомо також, що із 2021 року у чоловіка не було місця реєстрації.

Оскільки чоловік проживав на Полтавщині ще до початку повномасштабного вторгнення, у нього не було права ставати на облік як вимушений переселенець, проте у квітні 2022 року він сформував електронну заявку на порталі «Дія» та отримав відповідну довідку.

Упродовж 13 місяців, із 1 березня 2022 року по 31 березня 2023 року чоловік отримував щомісяця допомогу на проживання у розмірі 2 тисяч гривень. Таким чином, за цей час обвинувачений незаконно отримав 26 тисяч гривень.

На суді обвинувачений свою вину у скоєному визнав. Він підтвердив, що із 2017 року переїхав із Донецької області та проживав без реєстрації у різних місцях на території Миргородського та колишнього Шишацького районів Полтавської області. З 2021 року він проживає разом з родиною в с. Бухуни Шишацької громади Миргородського району.

Під час досудового розслідування обвинувачений відшкодував 2 тисячі гривень збитків та пообіцяв до кінця року відшкодувати інші 24 тисячі гривень.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині оголосили у розшук жінку, яка з окупованої території отримувала виплати як ВПО.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: ВПО виплати суд вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх