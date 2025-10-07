На Полтавщині судили чоловіка, який незаконно отримував виплати як переселенець

Сьогодні, 15:45

Чоловік жив на Полтавщині із 2017 року, проте після початку повномасштабного вторгнення став на облік як внутрішньо переміщена особа

На Полтавщині судили чоловіка, який назвався переселенцем і отримував від держави виплати на житло, хоча насправді жив в області із 2017 року. Про це стало відомо із вироку Шишацького районного суду від 3 жовтня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — уродженець Донецької області, із 2017 року проживає у Миргородському (колишньому Шишацькому районі). Відомо також, що із 2021 року у чоловіка не було місця реєстрації.

Оскільки чоловік проживав на Полтавщині ще до початку повномасштабного вторгнення, у нього не було права ставати на облік як вимушений переселенець, проте у квітні 2022 року він сформував електронну заявку на порталі «Дія» та отримав відповідну довідку.

Упродовж 13 місяців, із 1 березня 2022 року по 31 березня 2023 року чоловік отримував щомісяця допомогу на проживання у розмірі 2 тисяч гривень. Таким чином, за цей час обвинувачений незаконно отримав 26 тисяч гривень.

На суді обвинувачений свою вину у скоєному визнав. Він підтвердив, що із 2017 року переїхав із Донецької області та проживав без реєстрації у різних місцях на території Миргородського та колишнього Шишацького районів Полтавської області. З 2021 року він проживає разом з родиною в с. Бухуни Шишацької громади Миргородського району.

Під час досудового розслідування обвинувачений відшкодував 2 тисячі гривень збитків та пообіцяв до кінця року відшкодувати інші 24 тисячі гривень.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

