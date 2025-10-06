У Кременчуці до суду доправлять чоловіка за підозрою у домашньому насильстві

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 175

Обвинувачений упродовж тривалого часу без поважних причин не з'являвся на судові засідання

У Кременчуці до суду примусово доставлять чоловіка, якого звинувачують у скоєнні домашнього насильства. Про це стало відомо із ухвали Автозаводського районного суду від 2 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений неодружений, проте перебуває у сімейних відносинах із жінкою, яка проходить у справі потерпілою.

Відомо, що чоловік упродовж тривалого часу без поважних причин не з'являвся на судові засідання, тож прокурор подав клопотання про примусове доставлення обвинуваченого до суду.

Суд клопотання прокурора задовольнив і доручив представникам Кременчуцького райуправління поліції примусово доставити обвинуваченого на наступне судове засідання, що заплановане на 21 жовтня.

