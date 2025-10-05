Учора, 4 жовтня, близько 20.00 в одному з сіл Лубенської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередніми даними, 28-річний водій автомобіля ЗАЗ наїхав на 7-річну дівчинку. Унаслідок аварії дитина отримала травми та була госпіталізована.
Слідчі також встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі.
