На Полтавщині п’яний водій збив 7-річну дівчинку — поліція

Дитину з травмами госпіталізували до лікарні

Учора, 4 жовтня, близько 20.00 в одному з сіл Лубенської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 28-річний водій автомобіля ЗАЗ наїхав на 7-річну дівчинку. Унаслідок аварії дитина отримала травми та була госпіталізована.

Слідчі також встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі.

