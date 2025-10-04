У Полтаві легковик збив неповнолітнього на самокаті: хлопця госпіталізували

Учора, 3 жовтня, близько 18.00 у Полтаві на вулиці Небесної Сотні сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав неповнолітній. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, автомобіль Peugeot 301 під керуванням 41-річного полтавця зіткнувся з електросамокатом, яким керував 15-літній хлопець.
Внаслідок зіткнення підліток отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Обставини аварії з’ясовують.
Нагадаємо, днями у центрі Кременчука електросамокат зіткнувся з автівкою: постраждали двоє підлітків.
