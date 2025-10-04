На Полтавщині мотоцикліст врізався в дерево та загинув

Учора, 3 жовтня, близько 7.40 у селі Н. Млини Полтавського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередніми даними, мотоцикл «Хайпер» під керуванням 45-річного чоловіка виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом. Водій отримав травми, від яких помер на місці.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у потрійній аварії загинув неповнолітній мотоцикліст.
