Поблизу Кременчука перекинулась вантажівка з зерном: утворився затор

На кільцевій розв’язці поблизу Кременчука, між селами Підгірне, Маламівка та Білецьківка, перекинулась вантажівка із зерном.
Як повідомили у ГО «Стаття 5», після ДТП зерно висипалося на проїжджу частину. Через це на дорозі утворився затор.
Наразі на місці працює спецтехніка, яка має ліквідувати наслідки аварії та відновити рух транспорту.
Нагадаємо, торік поблизу Машівки перекинулася вантажівка з зерном.
