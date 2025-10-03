На Полтавщині судитимуть групу «чорних лісорубів», які «нарубали» на 3,6 млн грн

Чоловіки вирубували дуби, акації та клени у заказнику та лісосмугах

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи, яка здійснювала незаконні порубки цінних дерев у Полтавському районі. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, восени 2024 року мешканець району створив групу з п’ятьох місцевих жителів. Вони без дозвільних документів вирубували дуби, акації та клени у лісосмугах і в ландшафтному заказнику «Лизняна балка». Зрубану деревину чоловіки продавали для власного збагачення.

Під час обшуків за місцем проживання учасників знайшли бензопили, шини, ланцюги та інші речові докази.

Збитки від незаконної діяльності оцінили у понад 3,6 млн грн. Постраждали Чутівська селищна та Мартинівська сільська ради. Прокуратура подала позов для відшкодування коштів.

Дії організатора та спільників кваліфіковані за ч.ч.2, 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка дерев у складі організованої групи, що спричинила тяжкі наслідки).

Справу розглядатиме суд.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині підрядник лісництва незаконно нарубав дерев на 2,2 млн грн.