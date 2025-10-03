На Полтавщині судитимуть директора підприємства за махінації з реконструкцією лікарні

Прокурори Полтавської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора будівельного підприємства, яке займалося реконструкцією приміщень Хорольської центральної районної лікарні. Про це повідомили у прокуратурі.
За даними слідства, у 2020 році посадовець склав та підписав акти з завищеними обсягами й вартістю робіт. Унаслідок цього підприємству безпідставно перерахували понад 300 тис. грн бюджетних коштів.
Після початку досудового розслідування директор відшкодував збитки — завершив невиконані раніше роботи.
Його дії кваліфікували за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Тепер справу розглядатиме суд по суті.
Нагадаємо, що колишню бухгалтерку полтавської поліклініки підозрюють у розтраті понад 3 млн грн.
